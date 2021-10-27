Гура после разгрома «Металлиста 1925» предположил, что соперник мог не ставить задач на кубок

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями относительно разгромной победы в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Металлиста 1925» (5:2).

«Металлист 1925» играет в интересный футбол – много комбинирует, хорошее взаимодействие, у них хороший, настырный нападающий. Задача была – сначала посмотреть, проводить быстрые атаки, низко не садиться, побыстрее доставлять мяч в последнюю треть. Это получалось. Батюшина им не хватало – может, не ставили задачи на Кубок, хотели на чемпионат.

Наши замены были планированными – у нас непростая игра с «Рухом». Проблемы «Металлиста 1925» в обороне просматривались, но они могли начать по-другому – мы хотели закрыть середину, чтобы не было проникающих передач, это у нас получалось.

Результативные передачи Спинелли? Эти качества у него есть, просто он еще не адаптировался. По поводу борьбы за место в основе, жизнь футбольная – всегда борьба должна быть.