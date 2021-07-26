Скрипник: «Банальный голик в матче с «Александрией» мог все поменять»
Гура: «В конце матча с «Зарей» я сорвал голос»
«Александрия» на выезде одолела оппонента
Юрий Гура / Фото: ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура в шоу «Профутбол» заявил, что сорвал голос в матче с «Зарей».
- Сорвали голос? Так активно подсказывали ребятам.
– Да, в последние минуты очень сильно кричал, но там не докричаться было.
- Что сказали в перерыве? Может, не садиться в оборону?
– Не садиться в оборону. Мы вообще думали, что замены сразу произойдут, что сейчас выйдут Гладкий, Аллахьяр, о чем говорили ребятам. Сказали, что «Заря» будет на них грузить. Но они вышли чуть позже. Все равно мы результат удержали, могли еще забивать, как и пропустить.
Напомним, «Александрия» выиграла у «Зари» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Украины.
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