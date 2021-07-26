Гура: «В конце матча с «Зарей» я сорвал голос»

Юрий Гура / Фото: ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура в шоу «Профутбол» заявил, что сорвал голос в матче с «Зарей».

– Да, в последние минуты очень сильно кричал, но там не докричаться было.

- Что сказали в перерыве? Может, не садиться в оборону?

– Не садиться в оборону. Мы вообще думали, что замены сразу произойдут, что сейчас выйдут Гладкий, Аллахьяр, о чем говорили ребятам. Сказали, что «Заря» будет на них грузить. Но они вышли чуть позже. Все равно мы результат удержали, могли еще забивать, как и пропустить.