Гусев: «Англия для всей Европы является фаворитом Евро, но Украине это должно сыграть на руку»

Фото: ФК Динамо

Тренер «Динамо» Олег Гусев признался пресс-службе клуба, что верит в проход Украины в полуфинал Евро-2020 и победу над Англией.

Игроки «Динамо» в сборной и их отсутствие на сборах? Все ждали, что они приедут на второй сбор, поскольку надо готовиться к новому сезону. Но вы сами понимаете, страна ждала этой победы, значит, и мы их подождем. Отдохнут немного, и включатся в работу. Надеемся, что они пройдут еще дальше, и вернутся в расположение клуба в еще более приподнятом настроении».