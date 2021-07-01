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Гусев: «Англия для всей Европы является фаворитом Евро, но Украине это должно сыграть на руку»

Экс-игрок верит в успех «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
11:50
Гусев: «Англия для всей Европы является фаворитом Евро, но Украине это должно сыграть на руку»
Фото: ФК Динамо

Тренер «Динамо» Олег Гусев признался пресс-службе клуба, что верит в проход Украины в полуфинал Евро-2020 и победу над Англией.

«Конечно я смотрел матч. Вся страна переживала, все болели за сборную. Могу поздравить нашу страну, болельщиков, команду с достижением такого результата. Ребята молодцы, добились успеха. Теперь игра с Англией, которая для всей Европы является фаворитом, но это должно сыграть на руку нашим ребятам. Даже если они проиграют, ругать их точно никто не будет, поэтому могут раскрепоститься. Если будут играть с такой же самоотдачей, как со шведами, то, думаю, при любом стечении обстоятельств их будут дома встречать, как героев.

Игроки «Динамо» в сборной и их отсутствие на сборах? Все ждали, что они приедут на второй сбор, поскольку надо готовиться к новому сезону. Но вы сами понимаете, страна ждала этой победы, значит, и мы их подождем. Отдохнут немного, и включатся в работу. Надеемся, что они пройдут еще дальше, и вернутся в расположение клуба в еще более приподнятом настроении».

Матч Украина – Англия состоится 3 июля.

Андрей Усмонов
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Теги

Олег Гусев сборная Украины (футбол) сборная Англии (футбол)

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