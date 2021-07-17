Гвардиола хочет продать одного из лучших игроков Евро-2020

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Стерлинг может покинуть клуб летом

Фото: Sky Sports

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть клуб летом.

«Горожане» ищут новый клуб для английского игрока, сообщает Goal.com. В последних матчах команды в сезоне Стерлинг чаще оставался на скамейке запасных. Место в старте он потерял.

«Ман Сити» надеется продать игрока, чтобы выручить круглую сумму. Клуб нацелился на двух звезд АПЛ.

Также покинуть команду может Рияд Марез. Правда, его уход рассматривается в последнюю очередь.