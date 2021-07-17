Гвардиола хочет продать одного из лучших игроков Евро-2020

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Стерлинг может покинуть клуб летом
08:27
Фото: Sky Sports
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть клуб летом.
«Горожане» ищут новый клуб для английского игрока, сообщает Goal.com. В последних матчах команды в сезоне Стерлинг чаще оставался на скамейке запасных. Место в старте он потерял.
«Ман Сити» надеется продать игрока, чтобы выручить круглую сумму. Клуб нацелился на двух звезд АПЛ.
Также покинуть команду может Рияд Марез. Правда, его уход рассматривается в последнюю очередь.
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