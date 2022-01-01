Гвардиола: «Мы так и не купили нападающего. Рано или поздно, клуб должен это сделать»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался для ВВС о позиции нападающего в клубе:
«Замены Агуэро у нас так и нет, ведь мы не купили нападающего. Рано или поздно клуб должен сделать это. Однажды это произойдет.
В начале сезона, когда оказалось, что это невозможно, я сказал: «Окей, я более чем удовлетворен этим составом. Я буду работать с ними, нет проблем».
Так сложно искать замену таким иконам, как Серхио, Компани, Давид Сильва, Пабло Сабалета, и многим другим важным игрокам. Они внесли невероятный вклад в душу этого клуба.
Но никто не останется здесь навечно – ни игроки, ни менеджеры, ни спортивный директор. Клуб всегда должен оценивать ситуацию и готовиться. Люди стареют, их нужно менять.
Не можем жаловаться, ведь мы все равно идем высоко. И это фантастика после того, что мы сделали за эти годы».
Агуэро летом покинул Манчестер на правах свободного агента, перейдя в «Барселону».
Но спустя пару месяцев легендарный форвард был вынужден закончить карьеру из-за проблем с сердцем.
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