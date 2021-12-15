Официально. Серхио Агуэро повесил бутсы на гвоздь

Форвард завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро / фото - Eurosport

На специально созванной пресс-конференции форвард «Барселоны» Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры:

«Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я решил завершить игровую карьеру. Это очень трудное время, но я рад решению, которое принял. Во-первых, это мое здоровье из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь о моем здоровье».

Аргентинец почувствовал недомогание во время матча Примеры, после чего у него были обнаружены проблемы с сердцем.

Изначально, предполагалось, что форвард пропустит пару месяцев и вернется на поле, но ситуация оказалась серьезнее, чем казалась на первый взгляд.

"It's a very difficult moment ... it's for my health."



— @aguerosergiokun pic.twitter.com/DYBjqqSQf2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021

Помимо «Барселоны», Агуэро выступал в составе «Атлетико» и «Манчестер Сити», а также играл на родине за «Индепендьенте».

Нападающий пять раз становился чемпионом Англии, по разу выигрывал Лигу Европы и Кубок Америки, а также доходил до финала ЛЧ.

Напомним, Хави рассказал, что Дани Алвес смог улучшить в «Барселоне» в своем втором дебюте за клуб.