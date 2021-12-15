Официально. Серхио Агуэро повесил бутсы на гвоздь
На специально созванной пресс-конференции форвард «Барселоны» Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры:
«Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я решил завершить игровую карьеру.
Это очень трудное время, но я рад решению, которое принял. Во-первых, это мое здоровье из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь о моем здоровье».
Аргентинец почувствовал недомогание во время матча Примеры, после чего у него были обнаружены проблемы с сердцем.
Изначально, предполагалось, что форвард пропустит пару месяцев и вернется на поле, но ситуация оказалась серьезнее, чем казалась на первый взгляд.
"It's a very difficult moment ... it's for my health."— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021
— @aguerosergiokun pic.twitter.com/DYBjqqSQf2
Помимо «Барселоны», Агуэро выступал в составе «Атлетико» и «Манчестер Сити», а также играл на родине за «Индепендьенте».
Нападающий пять раз становился чемпионом Англии, по разу выигрывал Лигу Европы и Кубок Америки, а также доходил до финала ЛЧ.
Напомним, Хави рассказал, что Дани Алвес смог улучшить в «Барселоне» в своем втором дебюте за клуб.
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