Официально. Серхио Агуэро повесил бутсы на гвоздь

Серхио Агуэро / фото - Eurosport

На специально созванной пресс-конференции форвард «Барселоны» Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры:

Аргентинец почувствовал недомогание во время матча Примеры, после чего у него были обнаружены проблемы с сердцем.

Изначально, предполагалось, что форвард пропустит пару месяцев и вернется на поле, но ситуация оказалась серьезнее, чем казалась на первый взгляд.

"It's a very difficult moment ... it's for my health."



