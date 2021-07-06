Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Гвардиола намекнул, что «Манчестер Сити» не купит Кейна летом

Клуб не станет платит огромную сумму за нападающего
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:40
Гвардиола намекнул, что «Манчестер Сити» не купит Кейна летом
Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» может не купить нападающего этим летом.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола сообщил Goal.com, что клуб не сможет позволить себе дорого футболиста.

«Мы никого не купим при нынешних ценах. Это невозможно, мы не можем себе это позволить. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы не исключение. У нас есть Габриэль Жезус и Ферран Торрес, которые хорошо играли на позиции форварда, у нас есть молодые ребята из академии. Пока я не знаю, что произойдет, купим ли мы форварда или нет. На сегодняшний день выше шансы того, что мы не купим нового нападающего на следующий сезон».

«Ман Сити» приписывают интерес к Харри Кейну из «Тоттенхэма».

Правда, «шпоры» хотят 150 миллионов фунтов.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Конкурент Зинченко может перейти в «Интер»
Конкурент Зинченко может перейти в «Интер»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
4 июля 22:43
Официально. 36-летний Фернандиньо еще на сезон останется в «Манчестер Сити»
Официально. 36-летний Фернандиньо еще на сезон останется в «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 июня 14:05
«Манчестер Сити» отдаст за лидера «Астон Виллы» 100 миллионов фунтов
«Манчестер Сити» отдаст за лидера «Астон Виллы» 100 миллионов фунтов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
25 июня 15:19
«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Кейна и подождать год
«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Кейна и подождать год
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 июня 20:10
«Манчестер Сити» предложил сумму с семью нулями за Кейна
«Манчестер Сити» предложил сумму с семью нулями за Кейна
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 июня 20:00
1
Зинченко начнет сезон АПЛ как основной левый защитник «Ман Сити»
Зинченко начнет сезон АПЛ как основной левый защитник «Ман Сити»
Футбол Украинские легионеры
18 июня 14:56

Новости: Футбол

Бонуччи: «Мората – прирожденный нападающий. Ошеломлен критикой в его адрес»
Бонуччи: «Мората – прирожденный нападающий. Ошеломлен критикой в его адрес»
Евро-2020
14:35
Тренер «Копенгагена»: «Хочолава – защитник с большой физической мощью и сильный в противостояниях»
Тренер «Копенгагена»: «Хочолава – защитник с большой физической мощью и сильный в противостояниях»
Украинская Премьер-лига
14:29
«Торино» отказался от Супряги и сосредоточится на Довбике
«Торино» отказался от Супряги и сосредоточится на Довбике
Украинская Премьер-лига
14:11
Кензера вернулся к тренировкам на базе «Динамо»
Кензера вернулся к тренировкам на базе «Динамо»
Украинская Премьер-лига
14:10
Тренер Дании: «Англия — фаворит, но им нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти нас»
Тренер Дании: «Англия — фаворит, но им нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти нас»
Евро-2020
13:55
С «Минаем». ПФЛ опубликовала расписание первых 4 туров Первой и Второй лиг
С «Минаем». ПФЛ опубликовала расписание первых 4 туров Первой и Второй лиг
Украинская Премьер-лига
13:47
Малиновский пропустит 1,5 месяца после операции
Малиновский пропустит 1,5 месяца после операции
Серия А (Италия)
13:35
Журналист: «Сборная России деградирует. Украина на Евро-2020 была лучше»
Журналист: «Сборная России деградирует. Украина на Евро-2020 была лучше»
Сборная Украины
13:27
Тонали обойдется «Милану» в 13 миллионов евро вместо изначальных 25 миллионов
Тонали обойдется «Милану» в 13 миллионов евро вместо изначальных 25 миллионов
Серия А (Италия)
13:11
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
9
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости