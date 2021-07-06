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Гвардиола намекнул, что «Манчестер Сити» не купит Кейна летом
Клуб не станет платит огромную сумму за нападающего
12:40
Фото: Sky Sports
«Манчестер Сити» может не купить нападающего этим летом.
Главный тренер команды Хосеп Гвардиола сообщил Goal.com, что клуб не сможет позволить себе дорого футболиста.
«Мы никого не купим при нынешних ценах. Это невозможно, мы не можем себе это позволить. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы не исключение. У нас есть Габриэль Жезус и Ферран Торрес, которые хорошо играли на позиции форварда, у нас есть молодые ребята из академии. Пока я не знаю, что произойдет, купим ли мы форварда или нет. На сегодняшний день выше шансы того, что мы не купим нового нападающего на следующий сезон».
«Ман Сити» приписывают интерес к Харри Кейну из «Тоттенхэма».
Правда, «шпоры» хотят 150 миллионов фунтов.
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