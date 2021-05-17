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Гвардиола – о финале ЛЧ: «Наша подготовка не отличается от той, что мы делали весь сезон»

Решающий матч состоится 29 мая
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 22:16
Гвардиола – о финале ЛЧ: «Наша подготовка не отличается от той, что мы делали весь сезон»
Хосеп Гвардиола / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о задачах «горожан» на оставшиеся матчи сезона АПЛ, а также рассказал о подготовке команды к финалу Лиги чемпионов. Цитирует наставника портал Sky Sports.

«У нас будет шесть дней, чтобы подготовиться к финалу Лиги чемпионов после матча с «Эвертоном», так что только после встречи с «ирисками» мы вдадимся в детали финального матча. Сейчас мы готовимся к игре с «Брайтоном». Наша подготовка не отличается от той, что мы делали весь сезон.

Подготовившись как можно лучше к «Брайтону», мы наилучшим образом будем готовы и к финалу ЛЧ. Поэтому я почти уверен, что мы не будем готовы к матчу с «Челси», если не подготовимся хорошо к «Брайтону» и «Эвертону». Всё дело в сосредоточенности. Я пока ни секунды не думал о «Челси». Мы должны быть сосредоточены на том, чтобы выиграть матч с «Брайтоном». Это лучший способ подготовится к финалу.

У нас было два выходных дня после матча с «Ньюкаслом», и я сказал игрокам, чтобы они отдыхали, были со своими друзьями и семьями и не думали о футболе. После этого мои футболисты очень сосредоточены, и я не сомневаюсь, что они будут полностью выкладываться для победы в последних трех матчах этого сезона».

Напомним, Шевченко признался, будет ли болеть за Зинченко в финале Лиги чемпионов.

Источник: championat.com Михаил Рыбак
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Теги

Хосеп Гвардиола Манчестер Сити

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