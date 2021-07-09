Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Гвардиола обсудил с Гризманном переход в «Манчестер Сити»

«Горожане» ищут форварда
Футбол Примерa (Испания)
22:12
Гвардиола обсудил с Гризманном переход в «Манчестер Сити»
Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может оказаться в АПЛ.

Игрока может подписать «Манчестер Сити». Тренер Хосеп Гвардиола созвонился с французом о возможном трансфере. Клуб, как раз, ищет нападающего, сообщает FootMercato.

«Ман Сити» хотел подписать Харри Кейна, но не хочет платить 150 миллионов фунтов за форвард. Гризманн сейчас в приоритете у англичан.

Сам Антуан пока не решил свое будущее. «Барселона» не против продать форварда.

 

 

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити Барселона (футбол) Антуан Гризманн

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Куман: «Лапорта сказал мне не беспокоиться о контракте Месси»
Куман: «Лапорта сказал мне не беспокоиться о контракте Месси»
Футбол Примерa (Испания)
13:08
Тебас: «Месси не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях»
Тебас: «Месси не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях»
Футбол Примерa (Испания)
11:41
Гризманн готов продолжить карьеру в АПЛ
Гризманн готов продолжить карьеру в АПЛ
Футбол Примерa (Испания)
7 июля 14:32
Президент «Барселоны» рассказал о переговорах с Месси
Президент «Барселоны» рассказал о переговорах с Месси
Футбол Примерa (Испания)
6 июля 17:31
Гвардиола: «С такими ценами «Манчестер Сити» не купит нападающего»
Гвардиола: «С такими ценами «Манчестер Сити» не купит нападающего»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
6 июля 16:49
«Лидс» подписал защитника «Барселоны»
«Лидс» подписал защитника «Барселоны»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
6 июля 15:28

Новости: Футбол

«Милан» подпишет одного из лучших французских нападающих за 1 миллион евро
«Милан» подпишет одного из лучших французских нападающих за 1 миллион евро
Серия А (Италия)
22:27
Гвардиола обсудил с Гризманном переход в «Манчестер Сити»
Гвардиола обсудил с Гризманном переход в «Манчестер Сити»
Примерa (Испания)
22:12
Антюх: «Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста – выступать за «Динамо»
Антюх: «Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста – выступать за «Динамо»
Украинская Премьер-лига
21:50
«Арсенал» предлагал большую зарплату Рамосу, чем ПСЖ
«Арсенал» предлагал большую зарплату Рамосу, чем ПСЖ
Премьер-Лига (Англия)
21:30
«Шахтер» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче
«Шахтер» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче
Украинская Премьер-лига
21:10
Гречишкин перешел в турецкий клуб
Гречишкин перешел в турецкий клуб
Украинские легионеры
20:45
«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ
«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ
Украинская Премьер-лига
20:23
Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
Украинская Премьер-лига
20:05
Миколенко заинтересовал итальянский гранд
Миколенко заинтересовал итальянский гранд
Украинская Премьер-лига
19:45
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Все новости