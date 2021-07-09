Гвардиола обсудил с Гризманном переход в «Манчестер Сити»

«Горожане» ищут форварда

Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может оказаться в АПЛ.

Игрока может подписать «Манчестер Сити». Тренер Хосеп Гвардиола созвонился с французом о возможном трансфере. Клуб, как раз, ищет нападающего, сообщает FootMercato.

«Ман Сити» хотел подписать Харри Кейна, но не хочет платить 150 миллионов фунтов за форвард. Гризманн сейчас в приоритете у англичан.

Сам Антуан пока не решил свое будущее. «Барселона» не против продать форварда.