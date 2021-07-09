«Дерби», «Халл Сити» и «Рединг» могут быть понижены в Третью лигу Англии
Гвардиола обсудил с Гризманном переход в «Манчестер Сити»
«Горожане» ищут форварда
22:12
Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может оказаться в АПЛ.
Игрока может подписать «Манчестер Сити». Тренер Хосеп Гвардиола созвонился с французом о возможном трансфере. Клуб, как раз, ищет нападающего, сообщает FootMercato.
«Ман Сити» хотел подписать Харри Кейна, но не хочет платить 150 миллионов фунтов за форвард. Гризманн сейчас в приоритете у англичан.
Сам Антуан пока не решил свое будущее. «Барселона» не против продать форварда.
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