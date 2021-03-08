Зинченко: «Манчестер Сити» нужно учиться отыгрываться. Привыкли забивать первыми»
Гвардиола поздравил Лапорту с победой на выборах президента «Барселоны»
Испанский специалист четыре года возглавлял каталонскую команду
Хосеп Гвардиола / Фото - ВВС
Главный тренер «Манчестер Сити» и экс-наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола в своем твиттере поздравил Жоана Лапорту с победой на выборах президента каталонского клуба.
Поздравляю, Жоан! Поздравляю, президент! Visca el Barça!
Moltes felicitats, Jan!— PepTeam (@PepTeam) March 7, 2021
Moltes felicitats, President!
Visca el Barça! https://t.co/RxSnCoi9PP
Испанский специалист работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 годы. За этот период он завоевал с командой два титула Лиги чемпионов.
Ранее Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от МЮ.
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