Гвардиола поздравил Лапорту с победой на выборах президента «Барселоны»

Хосеп Гвардиола / Фото - ВВС

Главный тренер «Манчестер Сити» и экс-наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола в своем твиттере поздравил Жоана Лапорту с победой на выборах президента каталонского клуба.

Поздравляю, Жоан! Поздравляю, президент! Visca el Barça!

Moltes felicitats, Jan!

Moltes felicitats, President!

Visca el Barça! https://t.co/RxSnCoi9PP — PepTeam (@PepTeam) March 7, 2021

Испанский специалист работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 годы. За этот период он завоевал с командой два титула Лиги чемпионов.

Ранее Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от МЮ.