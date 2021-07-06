ПСЖ и «Манчестер Сити» следят за ситуацией вокруг Месси и «Барселоны»
Гвардиола: «С такими ценами «Манчестер Сити» не купит нападающего»
Тренер заявил, что команда обойдется своими силами
16:49
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном подписании нападающего командой. Его слова приводит Goal.
«С нынешними ценами мы не станем покупать нападающего. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие траты. Это невозможно. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение.
У «Ман Сити» есть Габриэл Жезус, Ферран Торрес, которые прекрасно действовали на этой позиции. У нас в академии есть молодые игроки. Много раз мы играли с ложной девяткой.
Я не знаю, что произойдет. Может, мы и купим кого-то, но, возможно, мы не усилим позицию форварда на следующий сезон. Сегодня выше вероятность того, что мы не купим нападающего».
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» следит вокруг ситуации с Лионелем Месси.
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