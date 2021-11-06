Гвардиола: «У нас нет таких качеств, чтобы играть как «Ливерпуль»

Команды проповедуют абсолютно разные стили игры

Хосеп Гвардиола / фото - The Independent

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свою команды с нынешним «Ливерпулем». Испанского специалиста цитирует The Guardian.

«У нас нет таких качеств, чтобы играть как «Ливерпуль», поэтому у нас другой стиль. Футбол – это не попытки копировать. После поражения от «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» поменял схему игры и действовал с «Тоттенхэмом» по 3-5-2. Они сохранили её и в матче с «Аталантой», но после травмы Рафаэля Варана вернулись к игре в четыре защитника. Посмотрим, что «Манчестер Юнайтед» сделает в матче с нами. Если вы хотите, чтобы мы сыграли как «Ливерпуль», нужно пригласить Юргена Клоппа, Садио Мане и Мохамеда Салаха. Мы не можем действовать в такой же манере, у нас не такие игроки, мы играем иначе. Может, если бы «Манчестер Юнайтед» играл с «Ливерпулем» сейчас, то они сыграли бы совершенно иначе, и результат отличался бы. Все в футболе учатся».

Гвардиола и Клопп уже не первый год соперничают между собой в английском первенстве, выдавая зрелищные чемпионские гонки.

Впереди у «Сити» дерби с «Манчестер Юнайтед», которое состоится уже сегодня, 3 ноября.

Онлайн трансляция «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Начало – в 14:30.

Клопп назвал двух человек, которых взял бы с собой на необитаемый остров. Один из них – Гвардиола.