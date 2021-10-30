Гвардиола: «Я рад, что Зинченко вернулся. Он еще нам понадобится»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лестно высказался об украинском латерале Александре Зинченко. Слова специалиста приводит Manchester Evening News.

У нас было много трудностей с позицией левого защитника, за исключением первого сезона, когда в составе были Коларов и Клиши. После этого мы со всех сил пытались найти нужных игроков на эту позицию.

Делф очень хорошо адаптировался, а потом и Зинченко. Когда Алекс будет нужен нам в центре поля, он будет очень хорошо готов к этому.

Зинченко понимает игру, очень хорошо играет в футбол, имеет огромную индивидуальность. Вот почему мы более чем рады его прогрессу.

Пока Уокер и Канселу показывали выдающейся футбол. Но сезон длинный, Зинченко нам еще понадобится. Рад, что он вернулся после травмы».