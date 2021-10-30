Гвардиола: «Я рад, что Зинченко вернулся. Он еще нам понадобится»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лестно высказался об украинском латерале Александре Зинченко. Слова специалиста приводит Manchester Evening News.
«Зинченко – огромная индивидуальность. Он легко справляется с давлением. Он очень качественный игрок на позиции левого защитника, всегда невероятно сконцентрирован, не совершает ошибки, очень надежен как левый фулбэк. Конечно, он может играть там.
У нас было много трудностей с позицией левого защитника, за исключением первого сезона, когда в составе были Коларов и Клиши. После этого мы со всех сил пытались найти нужных игроков на эту позицию.
Делф очень хорошо адаптировался, а потом и Зинченко. Когда Алекс будет нужен нам в центре поля, он будет очень хорошо готов к этому.
Зинченко понимает игру, очень хорошо играет в футбол, имеет огромную индивидуальность. Вот почему мы более чем рады его прогрессу.
Пока Уокер и Канселу показывали выдающейся футбол. Но сезон длинный, Зинченко нам еще понадобится. Рад, что он вернулся после травмы».
Ранее Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в матче с «Вест Хэмом».