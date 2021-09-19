«И это двигатель команды?» Итальянская пресса разгромила Малиновского за матч с «Салернитаной»

Невызов в сборную так повлиял на игру хавбека?

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе на матч Серии А против «Салернитаны» (1:0). Хавбек провел на поле 58 минут и был заменен. Издание Tuttoatalanta нелестно отозвалось об игре украинца:

«Слишком мало для того, кто еще несколько месяцев назад втащил Аталанту в Лигу чемпионов. Мало идей. Это двигатель команды?».

Также calcioatalanta подвергла критике выступление футболиста в том матче:

«Малиновский плохо воспользовался еще одним шансом выйти в стартовом составе, который ему предоставил Гасперини. Отвага и несколько проблесков хорошей игры левой ногой не всегда являются ключом к ведению игры команды».

На счету украинца 0 ударов, 0 ключевых передач, 1 обводка и желтая карточка. Авторитетный портал WhoScored оценил выступление Малиновского в 6.5 баллов – одна из самых низких оценок в команде.

Возможно, на игру Руслана повлиял невызов в сборную Украины, ведь главный тренер национальной команды Александр Петраков не включил игрока даже в резервный список игроков заявки.