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И кто здесь андердог? Дания забила на три мяча больше Англии на Евро-2020

В составе команды Юльманна отличались сразу семеро разных игроков
Футбол Евро-2020
20:21
И кто здесь андердог? Дания забила на три мяча больше Англии на Евро-2020
Фото - DBU

Сборная Англии на «Уэмбли» примет Данию в полуфинальном матче Евро-2020. «Трем львам» в данном поединке будет противостоять непростой соперник.

В текущем розыгрыше турнира команда Каспера Юльманна забила уже 11 мячей. По данному показателю она занимает третью строчку среди всех сборных. У подопечных Гарета Саутгейта – всего 8 голов.

Фото - UEFA
Следует отметить также все мячи сборной Дании забило семеро разных игроков. Более одного взятия ворот в своем активе имеют форварды Каспер Дольберг (3) и Юссуф Поульсен (2), а также защитник Йоаким Меле (2).

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 7 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Англия – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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