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Ибрагимович назвал лучшего вратаря в мире

Неожиданный выбор шведского форварда
Футбол Серия А (Италия)
10:59
Ибрагимович назвал лучшего вратаря в мире
Златан Ибрагимович / Фото: Twitter

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал лучшего голкипера в мире. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Уход Доннаруммы? Он лучший вратарь в мире, поверьте мне. Этот парень мог бы стать новым Паоло Мальдини для «Милана».

Кроме того, я был бы счастлив подписанию Оливье Жиру. Нам уже такие футболисты, как он».


Ранее стало известно, что Джанлуиджи Доннарума согласовал контракт с ПСЖ.

Петр Приходько
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Теги

Златан Ибрагимович Милан Джанлуиджи Доннарумма

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