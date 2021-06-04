«Милан» оставил попытки продлить Чалханоглу
Ибрагимович назвал лучшего вратаря в мире
Неожиданный выбор шведского форварда
10:59
Златан Ибрагимович / Фото: Twitter
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал лучшего голкипера в мире. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.
«Уход Доннаруммы? Он лучший вратарь в мире, поверьте мне. Этот парень мог бы стать новым Паоло Мальдини для «Милана».
Кроме того, я был бы счастлив подписанию Оливье Жиру. Нам уже такие футболисты, как он».
Ранее стало известно, что Джанлуиджи Доннарума согласовал контракт с ПСЖ.
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