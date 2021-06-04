Ибрагимович назвал лучшего вратаря в мире

Неожиданный выбор шведского форварда

Златан Ибрагимович / Фото: Twitter

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал лучшего голкипера в мире. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Уход Доннаруммы? Он лучший вратарь в мире, поверьте мне. Этот парень мог бы стать новым Паоло Мальдини для «Милана».

Кроме того, я был бы счастлив подписанию Оливье Жиру. Нам уже такие футболисты, как он».



Ранее стало известно, что Джанлуиджи Доннарума согласовал контракт с ПСЖ.