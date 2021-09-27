Ибрагимович не сыграет против «Атлетико»

«Милан» не сможет рассчитывать на шведа

Фото: Sky Sports

«Милан» вновь не сможет рассчитывать на нападающего Златана Ибрагимовича в ближайшем матче.

Швед еще не восстановился после травмы, сообщает gazzetta.it. Он повредил ахиллово сухожилие.

Последние матчи команды Златан также пропускал, включая игру с «Ливерпулем» в 1-м туре ЛЧ.

В нынешнем сезоне Ибрагимович успел отыграть лишь один матч, в котором ему удалось забить.

Матч «Милан» – «Атлетико» состоится 28 сентября.