Райола рассказал, когда Ибрагимович уйдет на пенсию
Ибрагимович не сыграет против «Атлетико»
«Милан» не сможет рассчитывать на шведа
27 сентября 12:50
Фото: Sky Sports
«Милан» вновь не сможет рассчитывать на нападающего Златана Ибрагимовича в ближайшем матче.
Швед еще не восстановился после травмы, сообщает gazzetta.it. Он повредил ахиллово сухожилие.
Последние матчи команды Златан также пропускал, включая игру с «Ливерпулем» в 1-м туре ЛЧ.
В нынешнем сезоне Ибрагимович успел отыграть лишь один матч, в котором ему удалось забить.
Матч «Милан» – «Атлетико» состоится 28 сентября.
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