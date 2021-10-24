Ибрагимович «отличился» автоголом впервые в своей карьере

Форвард поразил свои ворота в матче с «Болоньей»

Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович впервые в своей карьере оформил автогол, сообщает Opta.

По информации источника, это случилось у Златана впервые за 957 официальных матчей в его карьере. За этот период Ибрагимович также забил 565 мячей.

Ибрагимович отличился автоголом в матче с «Болоньей» (4:2) в 9-м туре чемпионата Италии. С «Болоньей» Златан забил и в чужие, тем самым стал четвертым игроком в истории Серии А, который отметился голом в воротах соперника после 40-летия.

В матче с «Болоньей» на счету Златана еще и голевая передача.

Турнирная таблица чемпионата Италии.