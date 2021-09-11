Ибрагимович: «Считаю себя лучшим в мире. Я не хуже Месси и Роналду»
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил себя с лучшими футболистами современности – страйкером МЮ Криштиану Роналду и форвардом ПСЖ Лионелем Месси. Слова 39-летнего шведа приводит France Football.
«Если говорить об игровых качествах, то я не хуже их. Если же брать трофеи, то да – я не выигрывал Лигу чемпионов.
Но я не знаю, как вы определяете [лучшего]. Я на этом не зациклен. Когда команда играет хорошо, то и отдельно взятый футболист выделяется. Один игрок не может быть хорошим, если команда таковой не является.
Не хватает ли мне «Золотого мяча»? Нет, это «Золотому мячу» не хватает меня! В глубине души я считаю себя лучшим в мире. Но не считаю уместным сравнивать игроков друг с другом.
Каждый играл в своем поколении, с разными партнерами… Тяжело сравнивать. Думаю, у каждого своя история, и он должен с этим смириться».
В своей богатой карьере Златан успел поиграть в составе многих топ-клубов. Швед выступал за «Барселону», «Интер», «Ювентус» и МЮ, но так ни разу и не становился обладателем трофея главного турнира Старого Света.
На международной арене игроку также не удалось сыскать успеха, так как со скромной сборной Швеции очень тяжело конкурировать с сильнейшими сборными мира.
Напомним, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как приход Ибрагимовича повлиял на команду.
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