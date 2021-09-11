Ибрагимович: «Считаю себя лучшим в мире. Я не хуже Месси и Роналду»

Златан Ибрагимович / фото - beIN SPORTS

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил себя с лучшими футболистами современности – страйкером МЮ Криштиану Роналду и форвардом ПСЖ Лионелем Месси. Слова 39-летнего шведа приводит France Football.

Но я не знаю, как вы определяете [лучшего]. Я на этом не зациклен. Когда команда играет хорошо, то и отдельно взятый футболист выделяется. Один игрок не может быть хорошим, если команда таковой не является.

Не хватает ли мне «Золотого мяча»? Нет, это «Золотому мячу» не хватает меня! В глубине души я считаю себя лучшим в мире. Но не считаю уместным сравнивать игроков друг с другом.

Каждый играл в своем поколении, с разными партнерами… Тяжело сравнивать. Думаю, у каждого своя история, и он должен с этим смириться».