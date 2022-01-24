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Ибрагимович травмировался в матче с «Ювентусом»

Пока неизвестно, сколько пропустит швед
Футбол Серия А (Италия)
11:46
Ибрагимович травмировался в матче с «Ювентусом»
Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о травме форварда команды Златана Ибрагимовича. Специалиста цитирует Football Italia.

«Ибра почувствовал боль в ахилловом сухожилии, он винил в этом поле, которое было очень жестким.

Надеемся, он вернется в строй в ближайшие дни».


Напомним, в последнем матче «Милан» не сумел переиграть «Ювентус» (0:0) в родных стенах.

Петр Приходько
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Златан Ибрагимович Милан

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