Златан: «Хочу доказать всем, что 40 – просто число. Я лучший»
Ибрагимович травмировался в матче с «Ювентусом»
Пока неизвестно, сколько пропустит швед
11:46
Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о травме форварда команды Златана Ибрагимовича. Специалиста цитирует Football Italia.
«Ибра почувствовал боль в ахилловом сухожилии, он винил в этом поле, которое было очень жестким.
Надеемся, он вернется в строй в ближайшие дни».
Напомним, в последнем матче «Милан» не сумел переиграть «Ювентус» (0:0) в родных стенах.
Комментарии 0