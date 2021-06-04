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Ибрагимович: «Все, что говорит Моуриньо, оказывает влияние на весь мир»

Швед прокомментировал назначение специалиста в «Рому»
Футбол Серия А (Италия)
14:32
Ибрагимович: «Все, что говорит Моуриньо, оказывает влияние на весь мир»
Златан Ибрагимович / Фото: Eurosport

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Ромы». Его слова приводит Football Italia.

«Это хороший вызов для Моуринью, он присоединяется к клубу, который не входит в число фаворитов, но он к этому привык. Это хороший контракт для Серии А. Все, что он говорит, оказывает влияние на весь мир»

Ранее Ибрагимович назвал лучшего голкипера в мире.

Петр Приходько
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Теги

Златан Ибрагимович Жозе Моуриньо

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