«Милан» оставил попытки продлить Чалханоглу
Ибрагимович: «Все, что говорит Моуриньо, оказывает влияние на весь мир»
Швед прокомментировал назначение специалиста в «Рому»
14:32
Златан Ибрагимович / Фото: Eurosport
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Ромы». Его слова приводит Football Italia.
«Это хороший вызов для Моуринью, он присоединяется к клубу, который не входит в число фаворитов, но он к этому привык. Это хороший контракт для Серии А. Все, что он говорит, оказывает влияние на весь мир»
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