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Ибрагимович: «Жаль, что меня не будет на Евро, но я не сдамся»
Златан пропустит чемпионат Европы из-за травмы
Златан Ибрагимович / Фото: ВВС
Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал то, что он не сможет принять участие в финальной части Евро-2020. Его слова приводит Football Italia.
«Жаль, что меня там не будет, но я никогда не сдамся».
Напомним, Ибрагимович пропустит чемпионат Европы из-за повреждения.
Ранее UEFA оштрафовал Ибрагимовича за букмекерскую деятельность.
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