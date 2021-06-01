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Ибрагимович: «Жаль, что меня не будет на Евро, но я не сдамся»

Златан пропустит чемпионат Европы из-за травмы
Футбол Евро-2020
11:56
Ибрагимович: «Жаль, что меня не будет на Евро, но я не сдамся»
Златан Ибрагимович / Фото: ВВС

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал то, что он не сможет принять участие в финальной части Евро-2020. Его слова приводит Football Italia.

«Жаль, что меня там не будет, но я никогда не сдамся».

Напомним, Ибрагимович пропустит чемпионат Европы из-за повреждения.

Ранее UEFA оштрафовал Ибрагимовича за букмекерскую деятельность.

Петр Приходько
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Теги

Златан Ибрагимович сборная Швеции (футбол)

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