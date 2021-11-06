Игрок «Александрии» Мустафаев получил приглашение в молодежную сборную Азербайджана

Полузащитник родился и вырос в Украине

Фото: fco.com.ua

Полузащитник «Александрии» Эмиль Мустафаев получил приглашение в молодежную сборную Азербайджана, сообщает Аzerisport.

20-летний игрок родился и вырос в Украине, хотя имеет азербайджанские корни. Отмечается, что Мустафаев позитивно оценивает играть за молодежную сборную Азербайджана.

Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по документам. при этом, гражданство он имеет украинское.

За «Александрию» Мустафаев играет второй сезон. в нынешнем он отыграл четыре матча, отметившись голевой передачей.

В конце прошлого сезона Эмиль дебютировал за первую команду.