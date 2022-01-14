Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»
Игрок «Барселоны»: «С Куманом желание тренироваться куда-то пропадало»
Кольядо сейчас находится в аренде в «Гранаде»
14 января 17:59
Алекс Кольядо / Фото: Twitter
Игрок «Барселоны» Алекс Кольядо, который сейчас находится в аренде в «Гранаде», раскритиковал бывшего тренера каталонской команды Рональда Кумана. Его цитирует Football Espana.
«Свой уровень я показывал регулярно, но ему не нравился я. С Куманом желание тренироваться куда-то пропадало. Не знаю, почему».
Напомним, Куман покинул «Барселону» в октябре 2021-го года, вместо него на тренерский мостик пришел Хави.
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