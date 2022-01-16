Игрок «Бетиса» – об остановке матча с «Севильей»: «Тренер сказал игроку упасть и сделать вид, что потерял сознание»

Встреча была прервана из-за броска трубы с трибун в голов футболисту

Хулен Лопетеги / фото - Sevilla FC

Хавбек «Бетиса» Виктор Камараса на своей странице в Twitter прокомментировал скандальный матч с «Севильей», который был прерван из-за броска металлической трубы с трибун в голову игроку андаллусийцев Жоану Жордану:

«Позорный поступок человека, не представляющего наших фанатов, который невозможно оправдать. Надеюсь, Жоан Жордан поправится. Хотя все мы, включая четвертого судью, слышали, как их тренер сказал Жоану упасть на газон и сделать вид, будто потерял сознание. Я не говорю, что Жоан притворяется или симулирует, я просто рассказываю о том, что было слышно на поле».

Игра Кубка Испании была остановлена после инцидента и перенесена на неопределенный срок. В Испании проведут расследование, чтобы найти виноватого.

WTF Sevilla vs Betis game has been suspended cos some fan hit a Sevilla player with a spear, WILD. pic.twitter.com/4Jto4jN2Dr — WolfRMFC (@WolfRMFC) January 15, 2022

Ранее сообщалось, что у пострадавшего Жордана – черепно-мозговая травма.

Осторожно, Корона в Испании! «Севилья» купила вингера с «пивным» прозвищем.