Игрок «Бетиса» – об остановке матча с «Севильей»: «Тренер сказал игроку упасть и сделать вид, что потерял сознание»

Хулен Лопетеги / фото - Sevilla FC

Хавбек «Бетиса» Виктор Камараса на своей странице в Twitter прокомментировал скандальный матч с «Севильей», который был прерван из-за броска металлической трубы с трибун в голову игроку андаллусийцев Жоану Жордану:

Игра Кубка Испании была остановлена после инцидента и перенесена на неопределенный срок. В Испании проведут расследование, чтобы найти виноватого.

WTF Sevilla vs Betis game has been suspended cos some fan hit a Sevilla player with a spear, WILD. pic.twitter.com/4Jto4jN2Dr