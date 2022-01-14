Осторожно, Корона в Испании! «Севилья» купила вингера с «пивным» прозвищем
«Севилья» приобрела у «Порту» крайнего полузащитника Хесуса Корону, сообщает пресс-служба клуба.
Мексиканец подписал с андалуссийцами трехлетний контракт, а трансфер обошелся «красно-белым» всего лишь в три миллиона евро, так как его контракт с португальской командой истекал уже грядущим летом.
Вингер взял себе девятый номер, но на его спине красуется не его имя (полная весрия – Хесус Мануэль Корона Руис), а прозвище – «Текатито».
#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/AwF6wu917q— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 14, 2022
Как объяснил сам футболист, он выступал за мексиканский «Монтеррей», чьим главным спонсором являлся пивной бренд Tecato – главный конкурент пива Corona. Поэтому одноклубники наградили его новой «фамилией», и с тех пор это прижилось.
К тому же, с семейным именем игрока связан интересный эпизод – из-за пандемии коронавируса особо суеверные пользователи соцсетей начали писать ему с просьбой сменить фамилию, а игроки футбольного симулятора FIFA начали массово ставить дизлайки карточке футболиста в игре.
В текущей кампании Хесус провел 17 матчей, в которых забил 1 гол.
Андалуссийский клуб сейчас идет на второй строчке в Примере, отставая от «Реала» на 5 очков с одним матчем в запасе.
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