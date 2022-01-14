Осторожно, Корона в Испании! «Севилья» купила вингера с «пивным» прозвищем

Андалуссийцы усиливаются, чтобы не отставать в чемпионской гонке

Хесус Корона / фото - Football Espana

«Севилья» приобрела у «Порту» крайнего полузащитника Хесуса Корону, сообщает пресс-служба клуба.

Мексиканец подписал с андалуссийцами трехлетний контракт, а трансфер обошелся «красно-белым» всего лишь в три миллиона евро, так как его контракт с португальской командой истекал уже грядущим летом.

Вингер взял себе девятый номер, но на его спине красуется не его имя (полная весрия – Хесус Мануэль Корона Руис), а прозвище – «Текатито».

Как объяснил сам футболист, он выступал за мексиканский «Монтеррей», чьим главным спонсором являлся пивной бренд Tecato – главный конкурент пива Corona. Поэтому одноклубники наградили его новой «фамилией», и с тех пор это прижилось.

К тому же, с семейным именем игрока связан интересный эпизод – из-за пандемии коронавируса особо суеверные пользователи соцсетей начали писать ему с просьбой сменить фамилию, а игроки футбольного симулятора FIFA начали массово ставить дизлайки карточке футболиста в игре.

В текущей кампании Хесус провел 17 матчей, в которых забил 1 гол.

Андалуссийский клуб сейчас идет на второй строчке в Примере, отставая от «Реала» на 5 очков с одним матчем в запасе.

Напомним, лидер обороны «Севильи» может перейти в «Челси».