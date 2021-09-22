Игрок «Десны»: «Судья сломал игру. «Металлист» уверенно играл руками в штрафной»

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Десны» Викентий Волошин прокомментировал вылет команды из Кубка Украины от «Металлиста» (1:2).

Очень хорошо начали, должны были в первом тайме забивать 2-3 чистых мяча. Не забили. Забили только 1 гол, нужно было больше забивать, чтобы не было этих судейских ошибок.

Забивать, конечно, приятно, но главное, чтобы команда выигрывала. К сожалению, этого сегодня не было».