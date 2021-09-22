Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины
Игрок «Десны»: «Судья сломал игру. «Металлист» уверенно играл руками в штрафной»
Волошин – о вылете команды из Кубка Украины
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Десны» Викентий Волошин прокомментировал вылет команды из Кубка Украины от «Металлиста» (1:2).
«Эмоции очень негативные — судья в принципе сломал игру в начале второго тайма, не поставлен был чистый пенальти. Когда «Металлист» уверенно играет всю игру руками в своей штрафной площадке – тяжело так играть.
Очень хорошо начали, должны были в первом тайме забивать 2-3 чистых мяча. Не забили. Забили только 1 гол, нужно было больше забивать, чтобы не было этих судейских ошибок.
Забивать, конечно, приятно, но главное, чтобы команда выигрывала. К сожалению, этого сегодня не было».
Вы считаете, что арбитр виноват?
«Полностью арбитр».
Какая атмосфера в раздевалке?
«Конечно, негативная. Постараемся настроиться хорошо на следующую игру».
Александр Рябоконь признал поражение заслуженным.
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