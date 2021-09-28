Игрок «Динамо» получил вызов сборную после возвращения из лазарета

Вингер лишь недавно снова начал играть за киевский клуб

Фото - ФК Динамо Киев

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич получил вызов в сборную Словении. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В октябре команда проведет два матча отбора на чемпионат мира-2022. 8-го числа будет проведен выездной поединок с Мальтой. 11-го – домашний против России.

Отметим, что с конца прошлого года словенец восстанавливался после травмы. В текущем сезоне футболист уже успел отыграть за киевлян 154 минуты.

Ранее Вербич рассказал о разнице в игре «Динамо» при Мирче Луческу и без румынского специалиста.