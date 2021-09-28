Тренер «Баварии»: «Динамо» – очень молодая и талантливая команда»
Игрок «Динамо» получил вызов сборную после возвращения из лазарета
Вингер лишь недавно снова начал играть за киевский клуб
28 сентября 20:00
Фото - ФК Динамо Киев
Вингер «Динамо» Беньямин Вербич получил вызов в сборную Словении. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
В октябре команда проведет два матча отбора на чемпионат мира-2022. 8-го числа будет проведен выездной поединок с Мальтой. 11-го – домашний против России.
Отметим, что с конца прошлого года словенец восстанавливался после травмы. В текущем сезоне футболист уже успел отыграть за киевлян 154 минуты.
Ранее Вербич рассказал о разнице в игре «Динамо» при Мирче Луческу и без румынского специалиста.
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