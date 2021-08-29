«Динамо» заинтересовалось колумбийским защитником
Вербич: «Когда Луческу рядом, «Динамо» действует иначе»
Полузащитник также рассказал о своем состоянии после травмы
Фото: dynamomania
Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич поделился эмоциями пресс-службе клуба от победы над «Колосом» (7:0) в матче УПЛ.
Насколько неожиданной стала победа над «Колосом» с таким крупным счетом?
«Мы каждую игру начинаем очень мотивированными. Если получается забить быстрый мяч, потом становится намного легче. С «Ингульцом» не удалось этого сделать, а с «Вересом», «Десной» и сегодня получилось – и посмотрите, как все закончилось. Ребята очень хорошо отыграли первый тайм, выдержали высокий темп, и «Колос» просто не смог сыграть на таком же уровне».
Насколько важно для тебя было почувствовать игровой ритм после травмы?
«Я очень рад, что удалось выйти сегодня на поле. Но все равно надо много работать, чтобы набрать кондиции и вернуться в свою лучшую форму».
Насколько важна роль Мирчи Луческу непосредственно возле команды на тренерской лавке во время матча?
«Когда он рядом с командой, то футболисты иначе действуют на поле. Не знаю, почему, но так оно и есть. С «Интером» в Милане и против «Ингульца» его не было с командой – и вы видели, какие результаты получились. Когда же он на тренерской лавке, то мы даже мыслим по-другому на поле».
«Динамо» лидирует в УПЛ.
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