Игрок «Динамо»: «Я по натуре такой человек, что меня всегда тянуло на не сильно законные мероприятия»

Артем Беседин / Фото: Динамомания

Нападающий «Динамо» Артем Беседин высказался о своем образе жизни, а также вспомнил неприятную ситуацию, которая случилась с игроком ранее.

За последние два года я вообще не употреблял алкоголь. Нужно расставить приоритеты и определиться что тебе нужно. Если нужно где-то выпить и погулять, то хорошо. Но у меня был год дисквалификации, и если бы я нарушал режим, то мне было бы сложнее вернуться.

Я отставил все в сторону и выпил лишь немного шампанского, когда праздновал чемпионство. После травмы работаю по той же схеме, несмотря на то, что появилось больше времени погулять и посидеть с друзьями. Но нужно оставлять все в стороне и заниматься тем, что действительно необходимо.

Видео, где меня ударили? Это моменты из жизни, связался с неправильными людьми, девочками. Это была молодость, нужно было пройти такой период. Многое творилось, я по натуре был такой человек, которого всегда тянуло на какие-то не сильно законные мероприятия. Любил адреналин, не скрываю этого, но я все прошел и понял. Не стыжусь этого».