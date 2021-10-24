Игрок «Динамо»: «Я по натуре такой человек, что меня всегда тянуло на не сильно законные мероприятия»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 20
Завтра 2
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Челси - Норвич 7:0 Окончен
19:30 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Брест 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Боруссия Дортмунд 1:3 Окончен
16:30 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Окончен
16:30 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Окончен
19:30 Герта - Боруссия Мёнхенгладбах 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Милан 2:4 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Мальорка 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Прикарпатье - Альянс 3:1 Окончен
15:30 Полесье - Кривбасс 1:2 Окончен
16:00 Волынь - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - ФК Мариуполь 2:0 Окончен
16:00 Рух - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Ворскла - Шахтер 0:2 Окончен
19:30 Черноморец - ФК Львов 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Брентфорд - Лестер -:- Запланирован
18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ницца - Лион -:- Запланирован
18:00 Монако - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Марсель - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Удинезе -:- Запланирован
16:00 Верона - Лацио -:- Запланирован
19:00 Рома - Наполи -:- Запланирован
21:45 Интер - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Леванте -:- Запланирован
17:15 Барселона - Реал -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Нива Т -:- Запланирован
15:30 Ужгород - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Рух - Минай -:- Запланирован
17:00 Динамо - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Заря - Колос -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Агробизнес -:- Запланирован

Игрок «Динамо»: «Я по натуре такой человек, что меня всегда тянуло на не сильно законные мероприятия»

Форвард вспомнил неприятную ситуацию из жизни
Футбол Украинская Премьер-лига
10:59
Игрок «Динамо»: «Я по натуре такой человек, что меня всегда тянуло на не сильно законные мероприятия»
Артем Беседин / Фото: Динамомания

Нападающий «Динамо» Артем Беседин высказался о своем образе жизни, а также вспомнил неприятную ситуацию, которая случилась с игроком ранее.

«Моя мотивация — это моя семья и дети, хочу, чтобы они видели, как я играю в футбол на Олимпийском за Динамо. Семья обязывает, меняет взгляды. Даже не хочется никуда ехать, гулять. Хочется быстрее домой и побыть с семьей.

За последние два года я вообще не употреблял алкоголь. Нужно расставить приоритеты и определиться что тебе нужно. Если нужно где-то выпить и погулять, то хорошо. Но у меня был год дисквалификации, и если бы я нарушал режим, то мне было бы сложнее вернуться.

Я отставил все в сторону и выпил лишь немного шампанского, когда праздновал чемпионство. После травмы работаю по той же схеме, несмотря на то, что появилось больше времени погулять и посидеть с друзьями. Но нужно оставлять все в стороне и заниматься тем, что действительно необходимо.

Видео, где меня ударили? Это моменты из жизни, связался с неправильными людьми, девочками. Это была молодость, нужно было пройти такой период. Многое творилось, я по натуре был такой человек, которого всегда тянуло на какие-то не сильно законные мероприятия. Любил адреналин, не скрываю этого, но я все прошел и понял. Не стыжусь этого».


Ранее Беседин рассказал о своем восстановлении после травмы.

Источник: SportArena Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Беседин Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

25-летний Беседин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
25-летний Беседин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Футбол Украинская Премьер-лига
11:54
Бущан раскрыл секрет подготовки к 11-метровым ударам
Бущан раскрыл секрет подготовки к 11-метровым ударам
Футбол Украинская Премьер-лига
11:04
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
Футбол
11:04
Бущан: «Писал Буффону в Instagram, но он мне не ответил»
Бущан: «Писал Буффону в Instagram, но он мне не ответил»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:40
Беседин рассказал о голевой засухе своего конкурента по позиции
Беседин рассказал о голевой засухе своего конкурента по позиции
Футбол Украинская Премьер-лига
08:35
Йовичевич: «Динамо» будет пытаться делать с нами то же, что с ними делала «Барселона»
Йовичевич: «Динамо» будет пытаться делать с нами то же, что с ними делала «Барселона»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:09

Новости: Футбол

Кризисная «Барселона» впервые за 15 лет сыграет «Класико» без Месси. Поможет ли это «Реалу»?
Превью Кризисная «Барселона» впервые за 15 лет сыграет «Класико» без Месси. Поможет ли это «Реалу»?
Примерa (Испания)
12:31
Вальверде – о «Класико»: «Матч в котором мечтаешь принять участие»
Вальверде – о «Класико»: «Матч в котором мечтаешь принять участие»
Примерa (Испания)
12:22
Президент «Барселоны»: «Возможно, Месси ушел на два года раньше, чем планировалось»
Президент «Барселоны»: «Возможно, Месси ушел на два года раньше, чем планировалось»
Примерa (Испания)
12:04
Моуриньо: «Прошлые владельцы «Ромы» оставили после себя кучу дерьма»
Моуриньо: «Прошлые владельцы «Ромы» оставили после себя кучу дерьма»
Серия А (Италия)
12:02
25-летний Беседин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
25-летний Беседин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Украинская Премьер-лига
11:54
Президент «Ингульца»: «Готов поменять 80% футболистов»
Президент «Ингульца»: «Готов поменять 80% футболистов»
Украинская Премьер-лига
11:41
5:0, 6:2 и забег Бэйла. Самые яркие моменты «Эль Класико» последних лет
5:0, 6:2 и забег Бэйла. Самые яркие моменты «Эль Класико» последних лет
Примерa (Испания)
11:27
Бущан раскрыл секрет подготовки к 11-метровым ударам
Бущан раскрыл секрет подготовки к 11-метровым ударам
Украинская Премьер-лига
11:04
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
11:04
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
История
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 09:00
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Удинезе». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Удинезе». Онлайн трансляция
13:30
УХЛ. «Краматорск» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Мариуполь». Видео трансляция
14:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
17:00
Евро-2022. Украина – Финляндия. Видео трансляция
WEB
TV
Евро-2022. Украина – Финляндия. Видео трансляция
17:00
УХЛ. «Рулав Одд» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Донбасс». Видео трансляция
17:00
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
17:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
18:30
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
WEB
TV
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
19:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
27 октября 20:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00