Игрок Ганы Айю стал рекордсменом страны на Кубке Африки

Форвард отличился в матче с Габоном

Фото: Copa Africa

Нападающий сборной Ганы Андре Айю забил в матче против Габона во 2-м туре Кубка Африки.

Как оказалось, этот гол стал рекордным для форварда. Он забил свой 10-й мяч на Кубке Африки.

Таким образом, Айю стал первым игроком в истории сборной Ганы, забивший 10 мячей на турнире, сообщает Copa Africa.

Гана набрала лишь одно очко после двух матчей на группе. Команда идет 3-й в таблице.