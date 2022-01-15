Габон в конце матча вырвал ничью у Ганы на Кубке Африки
Игрок Ганы Айю стал рекордсменом страны на Кубке Африки
Форвард отличился в матче с Габоном
Фото: Copa Africa
Нападающий сборной Ганы Андре Айю забил в матче против Габона во 2-м туре Кубка Африки.
Как оказалось, этот гол стал рекордным для форварда. Он забил свой 10-й мяч на Кубке Африки.
Таким образом, Айю стал первым игроком в истории сборной Ганы, забивший 10 мячей на турнире, сообщает Copa Africa.
Гана набрала лишь одно очко после двух матчей на группе. Команда идет 3-й в таблице.
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