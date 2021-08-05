Игрок, которого сватали в «Динамо», забил обидчику киевлян и помог «Селтику» победить

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Шотландский клуб переиграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы

Фото - ФК Селтик

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы «Селтик» на выезде уверенно переиграл «Яблонец».

Заметную роль в поединке отыграли два израильтянина из шотландской команды. Абада, которого ранее связывали с переходом в «Динамо», открыл счет. Битон в концовке подарил надежду сопернику автоголом.

Также в составе хозяев отличился Пиларж. За гостей забивал Фурухаси, поигравший с Иньестой в «Виссел Кобе», а также многолетние лидеры команды Форрест и Кристи.

Если «Селтик» пройдет в следующий раунд, встретится с нидерландским АЗ.

Лига Европы. Квалификация, третий раунд, первый матч

«Яблонец» – «Селтик» 2:4

Голы: Пиларж, 17, Битон, 85 (автогол) – Абада, 12, Фурухаси, 16, Форрест, 64, Кристи, 90

«Яблонец»: Гануш, Сужин, Зелены, Мартинец, Кроб, Плештил (Малински, 73), Пиларж (Голик, 78), Поважанец (Хюбшман, 86), Кубиста (Цванцара, 86), Кратохвил (Гоуска, 74), Долежал.

«Селтик»: Харт, Ралстон, Битон, Старфельт, Тэйлор, Макгрегор, Тернбулл (Кристи, 65), Соро, Форрест, Фурухаси (Эдуар, 65), Абада (Рогич, 65).

Сужин, Зелены – Тэйлор