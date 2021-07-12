Игрок сборной Англии: «Мы вернемся и будем лучше»

Фото: BBC

Игрок сборной Англии Деклан Райс прокомментировал в twitter поражение от Италии в финале Евро-2020.

Но главная эмоция, которую я испытываю, – гордость. Я так горд, что являюсь частью этой команды. Последние 4 недели – лучшее время в моей жизни. Приключение игроков, тренеров, персонала, болельщиков и всей нации было особенным.

Представлять страну на крупном турнире – настоящая честь. Эти воспоминания будут с нами на всю жизнь. Мы создали их вместе.

Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Хоть нам и больно, это только начало. Мы вернемся и будем лучше, сильнее. Мы будем снова готовы к борьбе.

Огромное спасибо стране за невероятную поддержку на протяжении турнира. Видеть такое единение – потрясающе. Знаю, что впереди нас ждут замечательные дни.

Мы безумно голодны до успеха. Нас ждет светлое будущее!»