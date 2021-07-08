Игрок сборной Англии: «Знали, что с нашим качеством в итоге дожмем датчан»

Фото: Sky Sports

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс был уверен, что команда обыграет Данию еще до серии пенальти в полуфинале Евро-2020. Слова игрока приводит BBC.

Пропущенный гол был нашим первым препятствием. Нужно было сделать глубокий вдох и не дать ситуации выйти из-под контроля.

Это наш первый финал крупного турнира с 1966 года. Я так хочу сделать это для людей дома. По моей реакции видно, что я тоже фанат сборной Англии. Хотел бы я праздновать вместе с ними, но мы еще ничего не выиграли. Италия — топ-команда, но мы готовы».