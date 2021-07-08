Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Англия - Дания 2*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Игрок сборной Англии: «Знали, что с нашим качеством в итоге дожмем датчан»

Команда вышла в финал Евро
Футбол Евро-2020
10:22
Игрок сборной Англии: «Знали, что с нашим качеством в итоге дожмем датчан»
Фото: Sky Sports

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс был уверен, что команда обыграет Данию еще до серии пенальти в полуфинале Евро-2020. Слова игрока приводит BBC.

«С нашей стороны было бы неправильно не воспринимать Данию всерьез. Мы понимали, что нам нужен правильный настрой на игру. Мы знали, что с нашим качеством в итоге дожмем датчан.

Пропущенный гол был нашим первым препятствием. Нужно было сделать глубокий вдох и не дать ситуации выйти из-под контроля.

Это наш первый финал крупного турнира с 1966 года. Я так хочу сделать это для людей дома. По моей реакции видно, что я тоже фанат сборной Англии. Хотел бы я праздновать вместе с ними, но мы еще ничего не выиграли. Италия — топ-команда, но мы готовы».

Англия сыграет с Италией в финале Евро-2020. Игра состоится 11 июня.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Англии (футбол) сборная Дании (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Футбол Евро-2020
12:10
Пикфорд побил 55-летний рекорд «сухой» серии Бэнкса в сборной Англии
Пикфорд побил 55-летний рекорд «сухой» серии Бэнкса в сборной Англии
Футбол Евро-2020
10:10
Уокер – о пенальти: «Я принимал участие в играх, где такие эпизоды трактовались как одну, так и в другую сторону»
Уокер – о пенальти: «Я принимал участие в играх, где такие эпизоды трактовались как одну, так и в другую сторону»
Футбол В Европе
09:57
Венгер: «Это не пенальти. Не понимаю, почему судья не идет смотреть повтор на мониторе»
Венгер: «Это не пенальти. Не понимаю, почему судья не идет смотреть повтор на мониторе»
Футбол Евро-2020
09:50
Петер Шмейхель: «Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила с игры»
Петер Шмейхель: «Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила с игры»
Футбол Евро-2020
09:13
Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»
Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»
Футбол В Европе
09:04

Новости: Футбол

Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Лига 1 (Франция)
12:28
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Украинская Премьер-лига
12:16
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Евро-2020
12:10
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
В Европе
11:58
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Украинская Премьер-лига
11:45
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
В Европе
11:33
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
Лига 1 (Франция)
11:27
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
Премьер-Лига (Англия)
11:10
Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии
Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии
В Европе
11:04
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости