Петер Шмейхель: «Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила с игры»
Игрок сборной Англии: «Знали, что с нашим качеством в итоге дожмем датчан»
Команда вышла в финал Евро
Фото: Sky Sports
Полузащитник сборной Англии Деклан Райс был уверен, что команда обыграет Данию еще до серии пенальти в полуфинале Евро-2020. Слова игрока приводит BBC.
«С нашей стороны было бы неправильно не воспринимать Данию всерьез. Мы понимали, что нам нужен правильный настрой на игру. Мы знали, что с нашим качеством в итоге дожмем датчан.
Пропущенный гол был нашим первым препятствием. Нужно было сделать глубокий вдох и не дать ситуации выйти из-под контроля.
Это наш первый финал крупного турнира с 1966 года. Я так хочу сделать это для людей дома. По моей реакции видно, что я тоже фанат сборной Англии. Хотел бы я праздновать вместе с ними, но мы еще ничего не выиграли. Италия — топ-команда, но мы готовы».
Англия сыграет с Италией в финале Евро-2020. Игра состоится 11 июня.
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