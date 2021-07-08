Игрок сборной Дании: «Не думаю, что пенальти был»

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Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в игре с Англией (1:2) в полуфинале Евро-2020.

Возможно, с этого момента стоит поставить перед судьями микрофон или камеру, чтобы они могли высказывать мнение и что они думают о таких ситуациях.

Если говорить в целом, то уровень судей на Евро был очень высоким, я не жалуюсь».