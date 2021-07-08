Наставник сборной Дании: «Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца»
Игрок сборной Дании: «Не думаю, что пенальти был»
Матч завершился победой Англии
Фото: AFP
Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в игре с Англией (1:2) в полуфинале Евро-2020.
«Я находился рядом с моментом и не думаю, что это пенальти. Я не могу подробнее комментировать то, что не видел в деталях, но надеюсь, что судья поступил правильно.
Возможно, с этого момента стоит поставить перед судьями микрофон или камеру, чтобы они могли высказывать мнение и что они думают о таких ситуациях.
Если говорить в целом, то уровень судей на Евро был очень высоким, я не жалуюсь».
Во время назначения пенальти на поле находилось два мяча.