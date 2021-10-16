Игрок сборной США сыграл на двух континентах в течение 48 часов

Ричардс успел помочь и клубу, и национальной команде

Фото: Sky Sports

Нелегкие несколько дней выявились у защитника Криса Ричардса.

В течение 48 часов ему удалось сыграть на двух континентах. Игрок сборной США кроме национальной команды сыграл и за «Хоффенхайм».

Ричардс 14 октября сыграл 90 минут в составе сборной США, которая выиграла у Коста-Рики (2:1) в матче отбора к ЧМ-2022.

А уже вечером на следующий день он вышел на замену в первом тайме в игре Бундеслиги за «Хоффенхайм». Его команда обыграла «Кельн» (5:0).

Контракт игрока принадлежит «Баварии», а за «Хоффенхайм» он играет в аренде.