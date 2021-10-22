Игрок ЦСКА София: «Заря» забила, единственным ударом за весь матч»

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Защитник ЦСКА София Юрген Матей поделился мнением Sportal.bg о поражении «Заре» (0:1) в матче Лиги конференций.

Мы не должны были проиграть. В первом тайме нам дали много пространства, мы довольно сильно давили.

Если честно, в ситуации с неназначенным пенальти был толчок. Арбитр потерял контроль в матче, но мы должны смотреть на свою игру. Мы заслужили хотя бы 1 очко, но это не вина судьи».