«Заря» добыла первую победу для украинских клубов в еврокубках на групповом этапе
Игрок ЦСКА София: «Заря» забила, единственным ударом за весь матч»
Защитник уверен, что его команда заслужила очки
10:27
Фото: RemoNews
Защитник ЦСКА София Юрген Матей поделился мнением Sportal.bg о поражении «Заре» (0:1) в матче Лиги конференций.
«У нас были моменты в первом тайме, а «Заря» забила, пожалуй, единственным ударом за весь матч. Все получилось для нас слишком неприятно. Мы провели хороший первый тайм, у нас были моменты, но мы их не реализовали. Мы должны были продолжить так же играть и после перерыва.
Мы не должны были проиграть. В первом тайме нам дали много пространства, мы довольно сильно давили.
Если честно, в ситуации с неназначенным пенальти был толчок. Арбитр потерял контроль в матче, но мы должны смотреть на свою игру. Мы заслужили хотя бы 1 очко, но это не вина судьи».
«Заря» идет третьей в таблице своей группы.
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