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Игрок турецкого клуба выпал из автобуса во время праздничного проезда по городу

Защитник «Коджаелиспор» был доставлен в больницу
Футбол В мире
11:43
Игрок турецкого клуба выпал из автобуса во время праздничного проезда по городу
Коджаелиспор / фото - CNN

Защитник турецкой команды «Коджаелиспор» Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время проезда команды по городу.

В пятницу 28 мая клуб обыграл «Сакарьяспор» (4:0) в финале плей-офф и поднялся во второй дивизион чемпионата Турции. После этого игроки отправились на автобусе по городу, чтобы отпраздновать успех. Во время поездки 29-летний футболист не удержал равновесие и упал с крыши автобуса на асфальт.

Пресс-служба команды в Twitter уже прокомментировала ситуацию, заверив болельщиков, что с игроком все хорошо и в ближайшее время его выпишут из больницы.

«После падения была оказана необходимая медицинская помощь и игрока доставили в больницу для обследования. С ним все в порядке. Выздоравливай скорее, Бахри Джан Авджи!» 

Напомним, во время празднований погиб 14-летний фанат «Атлетико».

 

Источник: sportbox.ru Михаил Рыбак
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