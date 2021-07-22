Два топ-защитника и переход Эсеолы. С чем «Ворскла» подходит к старту еврокубков
Игрок «Ворсклы»: «КуПС» ни в коем случае нельзя недооценивать»
Тилль поделился ожиданиями от первого матча в сезоне
22 июля 16:43
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «КуПСом» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.
«Финляндия поражает своей живописной местностью, много озер и зелени. Я впервые в жизни посещаю эту страну. Здесь прохладно, и для игры в футбол это то, что нужно. Мы проверили состояние поля, на нем вполне можно играть, никаких опасений по этому поводу не имеем.
Для нас самое главное - результат. Считаю, во время тренировочного сбора мы получили хорошей физической формы, сейчас уже не терпится выйти на поле в официальной игре.
О «КуПСе» скажу лишь, что их ни в коем случае нельзя недооценивать. Сбалансированная в каждой линии команда, мы видели, как они могут быстро развивать свои атаки. Ждем динамичный футбол. Такой, который нравится болельщикам».
Начало матча – в 19:00.
Онлайн трансляция «КуПС» – «Ворскла».
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