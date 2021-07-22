Игрок «Ворсклы»: «КуПС» ни в коем случае нельзя недооценивать»

Фото: ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «КуПСом» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Для нас самое главное - результат. Считаю, во время тренировочного сбора мы получили хорошей физической формы, сейчас уже не терпится выйти на поле в официальной игре.

О «КуПСе» скажу лишь, что их ни в коем случае нельзя недооценивать. Сбалансированная в каждой линии команда, мы видели, как они могут быстро развивать свои атаки. Ждем динамичный футбол. Такой, который нравится болельщикам».