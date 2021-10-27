Игрока ПСЖ в собственной машине ограбила проститутка

Забрали бумажник и телефон

фото - PSG

Неназванный футболист ПСЖ стал жертвой ограбления, сообщает Le Parisien.

Вечером 26 октября игрок ехал на своей машине, но когда он остановился возле общественного парка на светофоре, у нему в машину залезла проститутка.

Злоумышленница стащила у спортсмена бумажник и мобильный телефон, после чего успешно скрылась.

Игрок вызвал полицию, а позже ему позвонили и назвали место, где ему вернут его смартфон. Футболист приехал на условленное место, где смог вернуть свой девайс.

Напомним, стало известно, когда Серхио Рамос дебютирует за ПСЖ.