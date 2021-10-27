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Игрока ПСЖ в собственной машине ограбила проститутка
Забрали бумажник и телефон
13:17
фото - PSG
Неназванный футболист ПСЖ стал жертвой ограбления, сообщает Le Parisien.
Вечером 26 октября игрок ехал на своей машине, но когда он остановился возле общественного парка на светофоре, у нему в машину залезла проститутка.
Злоумышленница стащила у спортсмена бумажник и мобильный телефон, после чего успешно скрылась.
Игрок вызвал полицию, а позже ему позвонили и назвали место, где ему вернут его смартфон. Футболист приехал на условленное место, где смог вернуть свой девайс.
Напомним, стало известно, когда Серхио Рамос дебютирует за ПСЖ.
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