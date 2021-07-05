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Игроки «Динамо», которые были вызваны в сборную Украины на Евро-2020, не получат тот отпуск, на который надеялись

Руководство киевлян решило дать отдохнуть сборникам меньше
Футбол Евро-2020
19:30
Игроки «Динамо», которые были вызваны в сборную Украины на Евро-2020, не получат тот отпуск, на который надеялись
Георгий Бущан / Фото: Getty Images

Игроки киевского «Динамо», которые были вызваны в сборную Украины на Евро-2020, получает меньше дней отпуска, чем ожидалось. Об этом сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

«Сборники из «Динамо» присоединятся к команде на втором сборе. После краткосрочного отпуска. Меньшего, чем изначально рассчитывали».

Напомним, сборная Украины вылетела с Евро-2020 на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4).

Петр Приходько
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