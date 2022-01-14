Игроки и арбитры пожаловались на условия проведения Класико в Саудовской Аравии
В полуфинальном матче за Суперкубок Испании «Реал» переиграл «Барселону» (3:2).
Но как сообщает издание Marca, не все остались довольны условиями проведения встречи.
Игроки мадридского «Реала» и арбитры высказали претензии относительно слабого освещения на стадионе. Особенно ощутимо это было для голкиперов – Тибо Куртуа и Марка-Андре Тер Штегена.
Также качество газона вызвало недовольство обеих команд.
Футболисты утверждают, что при подобных проблемах, игра в Примере просто бы не проводилась.
Игра проходила в Саудовской Аравии на стадионе «Короля Фахда». Впервые в истории Класико прошло вне Испании.
Это уже второй раз арабская страна принимает Суперкубок Испании. По договоренности с Королевской федерацией футбола аравийцы должны организовать в общей сложности четыре розыгрыша турнира.
В финале с мадридцами сыграет «Атлетик Бильбао», обыгравший в своем матче мадридский «Атлетико».
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