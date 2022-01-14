Игроки и арбитры пожаловались на условия проведения Класико в Саудовской Аравии

Основные претензии – к освещению стадиона

фото - Real Madrid CF

В полуфинальном матче за Суперкубок Испании «Реал» переиграл «Барселону» (3:2).

Но как сообщает издание Marca, не все остались довольны условиями проведения встречи.

Игроки мадридского «Реала» и арбитры высказали претензии относительно слабого освещения на стадионе. Особенно ощутимо это было для голкиперов – Тибо Куртуа и Марка-Андре Тер Штегена.

Также качество газона вызвало недовольство обеих команд.

Футболисты утверждают, что при подобных проблемах, игра в Примере просто бы не проводилась.

Игра проходила в Саудовской Аравии на стадионе «Короля Фахда». Впервые в истории Класико прошло вне Испании.

Это уже второй раз арабская страна принимает Суперкубок Испании. По договоренности с Королевской федерацией футбола аравийцы должны организовать в общей сложности четыре розыгрыша турнира.

В финале с мадридцами сыграет «Атлетик Бильбао», обыгравший в своем матче мадридский «Атлетико».