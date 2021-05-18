МЮ планирует сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком клуба
Игроки МЮ продемонстрировали свою политическую позицию в конфликте Израиля и Палестины
Погба и Диалло после матча с «Фулхэмом» вышли с флагом одной из стран
18 мая 23:48
Поль Погба / Фото: Getty Images
После матча 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед – «Фулхэм» (1:1) двое игроков хозяев поля – Поль Погба и Адам Диалло – прошлись по газону с флагом Палестины.
Напомним, в мае 2021-го года с новой силой вспыхнул палестино-израильский конфликт. Ситуация обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа.
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