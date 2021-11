Игроки «Наполи» впервые вышли на матч в футболках с портретом Марадоны

фото - SSC Napoli

В матче 12-го тура Серии А «Наполи» на своем поле принимал «Верону».

Впервые игроки «Адзурри» вышли на поле в форме, посвященной легендарному Диего Марадоне.

Napoli wearing their special edition shirt in tribute to Maradona tonight! pic.twitter.com/WiZUNYvQlc