Рамос войдет в заявку ПСЖ на матч с «Манчестер Сити»
Игроки ПСЖ ожидают скорое назначения Зидана
Почеттино зовет «Манчестер Юнайтед»
11:57
Фото: Marca
В ПСЖ в ближайшее время может смениться главный тренер.
Как сообщает Marca, игроки команды уверенны в скором назначении Зинедина Зидана. ПСЖ заинтересован в французском специалисте.
Ранее Зидан отказал «Манчестер Юнайтед» по личным причинам. А вот МЮ уже зовет на пост тренера Маурисио Почеттино. Аргентинец не против вернуться в АПЛ.
На место Почеттино может прийти Зидан. Некоторые игроки ПСЖ обговаривали между собой возможную смену тренера.
ПСЖ при Почеттино лидирует в Лиге 1 и в группе Лиги чемпионов.
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