Игроки ПСЖ ожидают скорое назначения Зидана

Почеттино зовет «Манчестер Юнайтед»

Фото: Marca

В ПСЖ в ближайшее время может смениться главный тренер.

Как сообщает Marca, игроки команды уверенны в скором назначении Зинедина Зидана. ПСЖ заинтересован в французском специалисте.

Ранее Зидан отказал «Манчестер Юнайтед» по личным причинам. А вот МЮ уже зовет на пост тренера Маурисио Почеттино. Аргентинец не против вернуться в АПЛ.

На место Почеттино может прийти Зидан. Некоторые игроки ПСЖ обговаривали между собой возможную смену тренера.

ПСЖ при Почеттино лидирует в Лиге 1 и в группе Лиги чемпионов.