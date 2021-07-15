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Игроки сборной Украины вернулись в расположение «Динамо»

Футболисты, принимавшие участие в Евро-2020, получили небольшой отдых
Футбол Украинская Премьер-лига
20:01
Игроки сборной Украины вернулись в расположение «Динамо»
Фото - ФК Динамо Киев

Футболисты «Динамо», защищавшие цвета сборной Украины на Евро-2020, вернулись в расположение киевлян. Состав команды пополнился семью игроками.

Позже остальных к «бело-синим» на втором сборе присоединились: голкипер Георгий Бущан, защитники Илья Забарный, Александр Караваев и Виталий Миколенко, хавбеки Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко, а также вингер Виктор Цыганков.

Оборонцы Томаш Кензера, Александр Тымчик и Денис Попов начали работу на втором сборе с первого дня. Нападающий Артем Беседин продолжает восстановление после травмы.

Пока без «сборников» киевляне разгромили французский «Эвиан» (3:0).

Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Георгий Бущан Виктор Цыганков Виталий Миколенко Илья Забарный Александр Караваев Сергей Сидорчук Николай Шапаренко

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