Экспериментальный состав. Стало известно, кто сыграет за «Динамо» в матче с «Эвианом»
Игроки сборной Украины вернулись в расположение «Динамо»
Футболисты, принимавшие участие в Евро-2020, получили небольшой отдых
Фото - ФК Динамо Киев
Футболисты «Динамо», защищавшие цвета сборной Украины на Евро-2020, вернулись в расположение киевлян. Состав команды пополнился семью игроками.
Позже остальных к «бело-синим» на втором сборе присоединились: голкипер Георгий Бущан, защитники Илья Забарный, Александр Караваев и Виталий Миколенко, хавбеки Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко, а также вингер Виктор Цыганков.
Оборонцы Томаш Кензера, Александр Тымчик и Денис Попов начали работу на втором сборе с первого дня. Нападающий Артем Беседин продолжает восстановление после травмы.
Пока без «сборников» киевляне разгромили французский «Эвиан» (3:0).
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