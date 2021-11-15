Имеем большой опыт решающих побед. Как Украина играла в последних турах отборов на ЧМ

Правда, очень часто – с валидолом

История

Украина против Хорватии в отборе на ЧМ-2018 / Фото: УАФ

Уже завтра сборная Украины проведет свой решающий матч в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре. Команде Александра Петракова предстоит сыграть против Боснии и Герцеговины. Задача стоит одна – побеждать. При любом другом результате о втором месте и стыковых матчах можно забыть.

Интересно, что именно второе место является любимым для сборной Украины. В шести отборах на чемпионаты мира украинцы становились вторыми и выходили в стыки 4 раза (ЧМ-1998,2002,2010,2014), однажды занимали 1-е место в группе и выходили на ЧМ напрямую (ЧМ-2006), однажды – третье (ЧМ-2018)

Почти в каждом из отборов на чемпионаты мира «сине-желтые» кормили своих фанатов валидолом и тянули до последнего с решением задачи касательно путевки на мундиаль. Такая уж у нас судьба – переживать за сборную Украины.

ЧМ-1998

Первое попадание сборной Украины в группу отбора на чемпионат мира было весьма успешным для «сине-желтых». Команда Сабо оказалась в группе с очень мощными соперниками – Германией и Португалией (а также Албанией, Армений и Северной Ирландией). Из позитивов – Украина сумела сыграть вничью с немцами в Киеве (0:0) по ходу отбора и победить португальцев в родных стенах – 2:1.

Перед последним туром все три команды – Германия (19 очков), Украина (17 очков) и Португалия (16 очков) имели шансы занять 1-е место. Все три команды играли против аутсайдеров – немцы с Албанией, Украина – с Арменией, Португалия – с Северной Ирландией. И все одержали победы, а команда Сабо на выезде справилась с армянами благодаря голам Шевченко и Максимова.

Обзор матча Армения – Украина (0:2)

Таким образом, расклад остался неизменным. Немцы вышли на ЧМ напрямую, Португалия на 3-м месте осталась ни с чем, а Украина со второго места в группе пошла в стыки, где проиграла Хорватии (0:2, 1:1).

ЧМ-2002

Через 4 года соперниками Украины в отборе были Польша, Беларусь, Норвегия, Уэльс и Армения. Но даже в группе без топ-команд «сине-желтые» умудрились дотянуть с решением задачи занять хотя-бы второе места до последнего тура.

Перед последним туром поляки гарантировали себе 1-е место (20 очков), у Украины было 16 баллов и вторая позиция. Но снизу подпихала Беларусь, у которой было 15 очков. И в случае победы белорусов и нашей потери в матче с Польшей, Украина и вовсе могла занимать третье место и никуда не ехать. Польшу мы не победили (1:1), но Украине помог Уэльс, который обыграл Беларусь в последнем туре.

Обзор матча Польша – Украина (1:1)

Со 2-го места мы снова отправились в стыки, где снова проиграли – на этот раз Германии (1:1, 1:4).

ЧМ-2006

Самый успешный отборочный цикл к чемпионату мира в истории сборной Украины. В группе с Турцией, Данией, Албанией, Казахстаном, Грузией и Грецией сборная Украины впервые в своей истории (и до сих пор единственный раз) заняла 1-е место в квалификации и вышла на чемпионат мира напрямую.

Интересно, что в последнем туре Украина свой матч не проводила, ведь по календарю провела последний матч в предпоследнем туре. Но уже тогда команда Блохина все решила: ничья против Албании (2:2) никакого турнирного значения для нас не имела.

Обзор матча Украина – Албания (2:2)

Украина и так знала, что выйдет на ЧМ с первого места. Единственный случай в нашей истории, когда «сине-желтые» не откладывали решение задачи в долгий ящик.

Что было на самом ЧМ мы прекрасно помним: Украина дошла до четвертьфинала, где проиграла Италии (0:3). Пока это лучший наш результат на мундиалях.

ЧМ-2010

Недолго радовала нас Украина, и после очень успешного выступления на ЧМ-2006, мы снова вернулись к реальности: дотягивать до последнего тура, терять очки в матчах с аутсайдерами, которые потом «аукиваются».

Так было и в 2010-м, когда сборная Украины все же попала в непростую группу – с Англией, Хорватией (а также с Белоруссией, Казахстаном и Андоррой).

С этого отбора вспоминается героическая победа над Англией (1:0) в предпоследнем туре с сумасшедшим голом Назаренко. Именно эти три очка позволили Украине все же занять второе место.

Обзор матча Украина – Англия (1:0)

Последний тур больше был формальностью. Никто не верил, что Украина потеряет очки с карликовой Андоррой, которая набрала целых 0 очков в группе. Мы разнесли соперника со счетом 6:0 и вышли из группы со 2-го места, оставив позади хорватов.

В стыках снова все было плохо. Нам попалась Греция – самый слабый из возможных соперников. И даже с греками Украина умудрилась не выйти на ЧМ – на выезде сыграли 0:0, дома минимально уступили – 0:1.

ЧМ-2014

Вновь группа подкинула нам Англию. А также Черногорию, Польшу, Молдову и Сан-Марино.

На этот раз Украина почти не отстала от Англии – проиграла лишь в одно очко и заняла свое любимое второе место, которое вело в стыки.

Ключевым в группе был не последний тур, в котором Украина разнесла Сан-Марино (8:0) а второе место нам было обеспечено до начала этой встречи, а предпоследняя игра с Польшей. Благодаря голу Ярмоленко, команда Фоменко минимально победила 1:0 и оформила как минимум второе место.

Обзор матча Украина – Польша (1:0)

И снова наши «любимые» стыки, где Украина снова проиграла. Лишний раз о болезненном вылете от Франции (2:0, 0:3) вспоминать не хочется.

ЧМ-2018

Последний отбор на чемпионат мира был для нас неудачным. Тогда в команду только пришел Андрей Шевченко после провального Евро-2016, так и общая атмосфера вокруг сборной Украины была пропитана неким скептицизмом.

В группе с Хорватией, Исландией, Турцией, Финляндией и Косово команда Шевченко заняла третье место и даже не попала в стыки – впервые в истории.

Хотя перед заключительным туром Украина (17 очков) имела теоретические шансы на первое место, у Хорватии было 17, у Исландии – 19. Тем не менее, исландцы победили Косово и поехали на ЧМ напрямую, а Украину ожидала решающая встреча с Хорватией. Игру в Киеве мы провалили и проиграли 0:2, а в стыки пошли хорваты.

Обзор матча Украина – Хорватия (0:2)

Очень не хочется повторить судьбу прошлого отбора на ЧМ. Чтобы этого не случилось, надо обязательно побеждать Боснию и верить во Францию в матче с Финляндией.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится завтра, 16 ноября, начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.