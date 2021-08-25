Именитый портал оценил игру Яремчук в матче с ПСВ

Форвард за 61 минуту на поле не отметился результативными действиями

фото - SL Benfica

Известный статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам за матч «Бенфика» – ПСВ.

Украинский форвард «орлов» Роман Яремчук вышел на поле в основном составе, но за 61 минуту в игре он так и не смог отметится голевыми действиями и был заменен.

Яремчук за действия в матче получил от SofaScore оценку 7.1, тогда как в среднем игроки Бенфики добыли 6.82 баллов.

Худшим в том матче был признан защитник лиссабонцев Лукас Верисимо, который еще в первом тайме оставил команду в меньшинстве. А лучшим признали вратаря «Бенфики» – Одиссеаса Влаходимоса, совершившего восемь сейвов, за что удостоился 8.7 баллов.

Оценки команд за матч / SofaScore Оценки команд за матч

Команды закончили этот матч безголевой ничьей, которая дала «Бенфике» право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, проход «Бенфики» помог португальской Примейре обойти Францию и войти в топ-5 европейских чемпионатов.