Доннарумма рассказал, почему не праздновал после победы Италии в серии пенальти
Иммобиле: «Это безумие, мы до сих пор не верим, что стали чемпионами Европы»
Италия победила Англию в финале Евро-2020
Чиро Иммобиле / Фото: Twitter
Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о победе своей национальной команды в финале Евро-2020. Его слова приводит Football Italia.
«Это безумие, мы до сих пор не верим в это. Когда англичане освистывали наш гимн в фнале, мы очень нервничали.
Конечно, я бы хотел забить больше голов, но я благодарен Манчини, что он позволил мне проявить себя на этом Евро.
Нужно верить в мечты. Я начинал в Торре Аннунциата, маленьком городке, а теперь я чемпион Европы. Хочу поблагодарить всех за поддержку».
Напомним, Италия выиграла чемпионат Европы по футболу во второй раз в своей истории, а сборная Англии в 7-й раз в истории уступила в серии послематчевых пенальти из 10-ти попыток.
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