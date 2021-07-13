Иммобиле: «Это безумие, мы до сих пор не верим, что стали чемпионами Европы»

Чиро Иммобиле / Фото: Twitter

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о победе своей национальной команды в финале Евро-2020. Его слова приводит Football Italia.

Конечно, я бы хотел забить больше голов, но я благодарен Манчини, что он позволил мне проявить себя на этом Евро.

Нужно верить в мечты. Я начинал в Торре Аннунциата, маленьком городке, а теперь я чемпион Европы. Хочу поблагодарить всех за поддержку».