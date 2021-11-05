Гол Иммобиле на 91-й минуте спас ничью для «Лацио» в матче с «Торино»
Иммобиле – лучший бомбардир в истории «Лацио»
Форвард сборной Италии установил рекорд в матче с «Марселем»
08:40
Чиро Иммобиле / Фото - telekomsport.ro«Лацио» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с «Марселем» (2:2).
В этой встрече второй мяч забил нападающий римского клуба Чиро Иммобиле.
Как сообщает OptaPaolo, для 31-летнего форварда это был 160 забитый мяч в составе римлян. Благодаря этому он обошел Сильвио Пиолу и установил новое достижение по числу забитых голов за итальянский клуб.
Также отметим, что для Иммобиле это была 233 игра, а у Пиолу было 243 матча и 159 голов.
Напомним, «Лацио» сохранил отрыв в один пункт от «Марселя» в Лиге Европы. Неожиданный лидер квартета E – «Галатасарай».
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